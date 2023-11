Il segreto delle mani di Levi in Attack on Titan: l'avete notato?

In Attack on Titan, Levi Ackerman è il capitano dell'Armata Ricognitiva e considerato il soldato più forte dell'umanità, dallo stesso Corpo di Ricerca. Il motivo non è solo legato alla sua intelligenza o prestanza fisica, ma anche alla sua sicurezza sul campo. Attenzione: di seguito troverete alcuni spoiler minori su AOT.

Nella quarta stagione di Attack on Titan abbiamo visto Zeke attivare un'esplosione che ha portato a delle conseguenze drastiche. Quest'evento ha portato dei danni irreversibili a Levi Ackerman, facendogli perdere diverse dita. Successivamente, i suoi compagni si sono preoccupati della sua condizione, ma lui risponde con una frase iconica: "mi bastano solo due dita". Mantenere il proprio arsenale senza l'ausilio di tutte e cinque le dita è molto difficile, per cui come mai il Capitano non si è affatto preoccupato?

Il motivo è legato ad un particolare che, molto probabilmente, non tutti hanno notato. Sin dalle prime puntate Levi tiene la sua arma con soltanto il mignolo e l'anulare. Nessun altro soldato del Corpo di Ricerca combattere con quella posizione delle mani. Per cui, quando Levi perde sia l'indice che il medio per via di Zeke Jaeger, non si scoraggia affatto, lasciando però perplessi sia gli spettatori che i compagni.

Nel finale di stagione di Attack on Titan abbiamo visto questo personaggio spettacolare ottenere finalmente la sua rivincita contro il nemico che ha combattuto per anni. Secondo voi, è stato il finale migliore possibile per questa serie?