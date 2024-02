Il segreto del successo di Mashle? L'unione tra tanti e diversi anime

Mashle Magic and Muscles è stato descritto come l'incontro tra Harry Potter di J.K. Rowling e il mondo degli anime, ma è molto più di questo. Intriso di azione e grande ironia, è una parodia delle opere di magia e dei manga shonen, caratterizzato da personaggi interessanti e un'alta qualità dell'animazione.

Mashle Magic and Muscles non si ispira solo a Harry Potter, ma attinge da cinque anime che hanno contribuito a plasmare la sua identità unica. In primo luogo, c'è l'indiscusso One-Punch Man di ONE e Yusuke Murata, non solo per la similitudine tra i non convenzionali eroi Mash e Saitama, dotati di un'estrema forza fisica (ma nessun potere sovrannaturale), ma anche per l'umorismo che permea entrambe le narrazioni.

Allo stesso modo, Mashle: Magic and Muscles potrebbe accostarsi ad un'altra opera di ONE, Mob-Psycho 100, il quale spicca per la sua comicità, ma mentre Mob è un potente sensitivo, Mash si distingue per la sua forza sovrumana.

Esplorando il mondo magico in cui Mashle: Magic and Muscles è immerso, è impossibile non notare una somiglianza con l'universo di Welcome to Demon School! Iruma-kun. Pur differendo nelle personalità, entrambi i protagonisti nascondono la propria identità all'ingresso della rispettiva scuola, stringono amicizie e interagiscono con creature straordinarie, il tutto con un tocco di comicità.

Mash e Asta, protagonista di Black Clover, condividono numerosi punti in comune: vivono entrambi in mondi magici, ma sono privi di qualsiasi forma di potere magico. Tuttavia, mentre Asta è costretto a un duro e costante allenamento per diventare più potente, il mago apprendista di Mashle si mantiene in forma grazie al suo amore per il fitness.

Intanto, l'opening di Mashle è sempre più virale, con ben 20 milioni di visualizzazioni, ed ha contributo al successo che la serie merita.