Il segreto del successo di My Hero Academia nelle parole di uno sceneggiatore dell'anime

Con una serie manga che ha ormai raggiunto quasi 400 capitoli pubblicati, e che si avvicina al suo grande epilogo, e una serie anime che conta sei stagioni, con una settima già confermata e tre film animati, My Hero Academia è uno dei titoli più importanti di Weekly Shonen Jump.

My Hero Academia è uno dei battle shonen di maggior successo della nuova generazione di Shueisha, nonché una delle serie anime più popolari tra i più giovani. Ma quale è il segreto dietro il successo di My Hero Academia?

Nel corso di un'intervista rilasciata a Newtype Magazine, lo sceneggiatore Yosuke Kuroda, responsabile della scrittura di My Hero Academia World Heroes' Mission e dell'anime televisivo, ha rivelato il motivo per cui l'opera è così tanto popolare.

In vista della settima stagione di My Hero Academia, il writer dell'anime ha rivelato di seguire la serie manga anche prima di mettersi al lavoro sull'anime e che quando ha ricevuto un'offerta per lavorare all'adattamento è stato felicissimo. Sicuro che l'opera sarebbe durata per molti anni, fin dall'inizio il suo obiettivo era quello di scrivere egli stesso la sceneggiatura per almeno cento episodi. Quando questo obiettivo è stato raggiunto, con la serie che attualmente ne conta 138 trasmessi, Kuroda ha puntato più in alto, volendo scrivere la sceneggiatura fino alla puntata finale. Che sia proprio la continuità della scrittura il successo di My Hero Academia?