Eri segue le orme di Deku in questo cosplay di My Hero Academia

Già al termine di My Hero Academia stagione 3 era stato introdotto il personaggio di Eri insieme a quello, connesso, di Kai Chisaki, conosciuto come Overhaul. La bambina è stato il perno centrale dell'arco attualmente conclusosi in My Hero Academia stagione 4 a causa del suo quirk. Adesso è sana e salva dopo il salvataggio di Midoriya.

Fingendo che sia cresciuta, una cosplayer ha deciso di entrare nel mondo di My Hero Academia impersonando una Eri liceale. In calce potete osservare le foto di Lostlittlerabbit che ha ricreato una Eri in età da Yuei mentre segue le orme dell'eroe che l'ha salvata da Overhaul.

Ancora col corno sulla testa, ben visibile e quindi carico del suo quirk, la ragazza indossa lo stesso costume di Deku, compreso di maschera ma non di cappuccio con le orecchie. Il volto mantiene tutti i dettagli di Eri, dai lunghi capelli biondi agli occhi rossi, con un'espressione tenera ma più matura di quella che abbiamo visto nell'anime.

Eri può diventare un'eroina o, dopo tutto quello che ha subito, preferirà condurre una vita normale? E forse, grazie a lei, Lemillion potrà riottenere il suo quirk in futuro. My Hero Academia 4 va in onda ogni sabato sulla piattaforma streaming VVVVID.