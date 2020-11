Quali sono i sei migliori anime targati Netflix Original? Parliamone

L'industria animata giapponese ha raggiunto mete in precedenza inaspettate. Il pubblico è cresciuto in maniera esponenziale, attirando così l'attenzione dei principali portali streaming. Tra questi, Netflix ha ampliato la propria libreria digitale con numerosi anime di propria produzione, i Netflix Anime Original. Quali sono i migliori tra questi?

Great Pretender segue un gruppo di truffatori impegnati in varie rapine. Ma la vita di Makoto Edamura cambia per sempre in seguito al tentativo di raggirare Laurent, un cittadino francese anch'esso ladro di professione. Ciò che colpisce maggiormente di Great Pretender sono le località esotiche e le operazioni sotto copertura che ricordano opere del calibro dei film di James Bond. I primi tre archi narrativi sono già disponibili su Netflix, mentre il quarto arriverà entro la fine dell'anno.



Ambientato a The Hole, una città industriale desolata in cui risiedono cittadini non magici, Dorohedoro segue le vicende di Kaiman e Nikaido, due ragazzi in cerca dell'umano sfigurato che ha cambiato per sempre le loro vite. Dorohedoro si distingue per le ambientazioni peculiari e raggiunge il suo apice quando viene illustrata la particolare dinamica tra umani e stregoni.

Dorohedoro



Sequel di un grande classico, il Baki prodotto da Netflix Anime Original continua il viaggio del protagonista. L'attenzione di questa serie si sposta sui numerosi alleati di Baki, i quali sono altrettanto capaci e divertenti. Essendo un'anime incentrato sulle arti marziali, i momenti clou di Baki sono le scene di combattimento.



Hi Score Girl porta gli spettatori indietro nel 1991, l'epoca d'oro delle sale giochi. Questo anime racconta la storia di Haruo e Akira, entrambi appassionati di videogiochi. Una serie che omaggia la cultura e le opere anni Novanta; una finestra temporale in grado di far rivivere un'epoca passata.

Uno degli anime di maggior successo presenti nella libreria di Netflix è Beastars. Nell'universo creato da Paru Itagaki la società è divisa in animali carnivori ed erbivori. Per il quieto vivere tra i due gruppi, il consumo di carne è ritenuto illegale. Tuttavia, le leggi possono essere violate. In seguito all'omicidio di uno studente erbivoro della scuola, il lupo Legoshi incontra Haru, una bianca coniglietta nana. I due sfidano le proprie razze e i propri istinti primordiali in una storia romantica e psicologica.

Violet Evergarde, uno degli ultimi progetti di Kyoto Animation, è un tuffo nel profondo dell'umanità e nelle esperienze che collegano gli individui. Il protagonista è un veterano che, dopo la fine della guerra, decide di trovare un nuovo scopo di vita: diventare uno scrittore itinerante. Durante i suoi viaggi, incontra numerosi individui, ognuno dei quali fornisce una preziosa lezione. Quale altra produzione Netflix Anime Original aggiungereste a questo elenco? Secondo un articolo di Wired, Netflix sta cambiando l'animazione giapponese. Da una graphic novel filippina arriva una nuova serie animata Netflix.