Seis Manos: svelata la data di uscita del nuovo anime Netflix

Pochi mesi fa vi avevamo anticipato che Seis Manos, la nuova serie anime co-prodotta da Netflix e Viz Media, avrebbe debuttato verso la fine del 2019. Oggi, a sorpresa, Viz Media ha confermato la data di uscita ufficiale, fissata per il 3 ottobre 2019.

La serie sarà distribuita dal colosso di streaming americano con il doppiaggio inglese e quello spagnolo, attualmente non si sa ancora nulla riguardo ad un ipotetico doppiaggio italiano. L'anime sarà curato dai ragazzi di Powerhouse Animation Studios, lo stesso studio di animazione elogiato per l'adattamento di Castlevania.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Ambientato in Messico negli anni '70, Seis Manos è incentrato su tre guerrieri di arti marziali orfani che uniscono le forze con un agente della DEA e un Federale messicano per combattere in nome della giustizia, dopo che il loro amato mentore è stato assassinato per le strade della loro minuscola città di confine".

Seis Manos sarà diretta dal regista Willis Bulliner e scritta da Brad Graeber, Alvaro Rodríguez e Dan Dominguez. La sigla di apertura dell'anime è stata mostrata per la prima volta nel mese di luglio.

