Seis Manos: uno sguardo all'anime Netflix dai creatori di Castlevania con il primo poster

Qualche tempo fa vi abbiamo riportato l'annuncio di Seis Manos, un nuovo anime co-prodotto da Netflix, VIZ Media e Powerhouse Animation, i creatori dell'adattamento anime di Castlevania. Ora, grazie allo staff di produzione e a VIZ, possiamo dare uno sguardo ai personaggi della serie grazie al primo poster.

Attualmente, a Las Vegas, è in corso il Licensig Expo 2018 a cui è presente anche VIZ Media. In questa sede, la compagnia ha esposto il primo trailer di Seis Manos: la key visual è stata riportata da Powerhouse Animation, lo staff di produzione della serie anime in arrivo su Netflix l'anno prossimo, tramite un tweet che vi proponiamo in calce.

Seis Manos sarà ambientato in Messico negli anni Settanta e uscirà sulla piattaforma streaming americana nel corso del 2019. Ecco la sinossi:

"Ambientato in Messico negli anni '70, Seis Manos è incentrato su tre guerrieri di arti marziali orfani che uniscono le forze con un agente della DEA e un Federale messicano per combattere in nome della giustizia, dopo che il loro amato mentore è stato assassinato per le strade della loro minuscola città di confine".

In basso il poster di Seis Manos, che ci permette di dare uno sguardo ai protagonisti Voi cosa vi aspettate dalla nuova serie anime prodotta dai realizzatori dell'adattamento animato di Castlevania?