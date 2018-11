Seishi Kishimoto annuncia l'imminente conclusione del manga Mad Chimera World

Attraverso il numero dei gennaio della rivista nipponica Morning Two di Kodansha è stato recentemente rivelato che Mad Chimera World, l'ultim manga ideato da Seishi Kishimoto, si concluderà nel numero di marzo della rivista, la cui uscita è prevista per il 22 gennaio. Il fumetto, infatti, si concluderà una pausa il prossimo mese.

Ambientato in mondo in rovina e popolato da creature molto simili a chimere, in cui gli esseri femminili divorano quelli maschili, il fumetto ruota attorno a due figure che esplorano il pianeta: Usagi, una protettiva sorella maggiore, e suo fratello Mitsuki, un curioso cronista che è in grado di leggere i libri nascosti e che vorrebbe sapere quanto era diverso il mondo, in origine.



Fratello gemello di Masashi Kishimoto, geniale autore di Naruto, Seishi Kishimoto ha lanciato il manga sulle pagine di Morning Two nel mese di aprile 2017. Attualmente inedita nel nostro paese, la serie si compone (finora) di tre volumetti, di cui l’ultimo è stato pubblicato in Giappone lo scorso 23 agosto.

Durante la propria carriera, Kishimoto ha scritto i manga intitolati Sukedachi Nine (Assist Nine), Crimson Wolf, Blazer Drive e 666 Satan. Mentre 666 Satan è stato pubblicato in Italia da J-POP Manga, Crimson Wolf è attualmente edito da Planet Manga. Blazer Drive, invece, è stato inizialmente pubblicato nel nostro paese dalla defunta casa editrice GP Publishing, e successivamente da Planet Manga. Sukedachi Nine, infine, è stato pubblicato da Star Comics.