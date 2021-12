Seishi Kishimoto: in arrivo Monster no Isha, nuovo manga dall'autore di Blazer Drive

Seishi Kishimoto, fratello gemello del Masashi di Naruto,è tornato a lavoro su una nuova opera, dal titolo Moster Life and the Earth, Monster no Isha in originale. L’iniziativa è nata per celebrare l’ottavo anniversario di Manga Box, applicazione, diffusa soprattutto in Giappone, dove vengono pubblicati nuovi capitoli di molti manga.

La serie in questione ha debuttato lunedì 6 dicembre 2021, inserendosi nel già vasto catalogo, disponibile solo in giapponese e inglese, dell’applicazione sviluppata dall’importante azienda DeNa. Ambientata in un mondo piuttosto pericoloso, la storia di Monster Life and the Earth ha come protagonista un medico, impegnato a curare gli stessi mostri e creature che pervadono l’universo narrativo che Kishimoto aveva introdotto nel racconto one shot Yobigami, pubblicato il 20 gennaio 2021 proprio sull’app Manga Box.

A sua volta il one shot in questione sarebbe basato su un manga che appare nella seconda puntata di Oh! My Boss! Koi wa Bessatsu de, per questo una volta realizzato Kishimoto si è firmato come Ukyo Arazome, personaggio della suddetta serie. Conoscevate questa applicazione? Siete interessati al manga dell’autore di 666 Satan e Chimera World? Ditecelo nei commenti.

Ricordiamo infine che è stata pubblicata la top 10 manga del 2021 secondo lo School Library Journal, e vi lasciamo scoprire il processo creativo dietro un manga.