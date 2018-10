Seishun Buta Yarou wa Yumemiru Shoujo no Yume wo Minai, ecco il primo trailer!

Il film d'animazione intitolato Seishun Buta Yarou wa Yumemiru Shoujo no Yume wo Minai, basato sulle light novel scritte da Hajime Kamoshida, verrà pubblicato nel 2019, ed ora possiamo finalmente dare uno sguardo al primo trailer ufficiale della pellicola.

Il trailer ufficiale del nuovo lungometraggio d'animazione intitolato Seishun Buta Yarou wa Yumemiru Shoujo no Yume wo Minai è stato annunciato e pubblicato dal sito ufficiale della pellicola. Il film uscirà nel 2019 in alcuni cinema giapponesi selezionati. Si tratta del seguito della serie animata che traspone i numeri sei e sette della light novel scritta da Hajime Kamoshida e illustrata da.

Riportiamo la sinossi ufficiale della pellicola, che si concentrerà sulla paradossale vicenda di una coppia e della loro misteriosa relazione con un ragazza proveniente dal futuro. Per chi fosse interessato, ecco il breve riassunto degli eventi che andremo a vedere:

"Sakuta Azusagawa e Mai Sakurajima hanno una relazione.

Un giorno Mai fa visita a Sakuta, scoprendo che quest'ultimo vive con un'altra ragazza, Shoko Makinohara. Ma Shoko Makinohara in realtà viene dal futuro, nel presente è una bambina che soffre di una grave malattia al cuore che la condurrà lentamente alla morte, ed è in attesa di un trapianto.



Sakuta sarà il suo donatore dopo un incidente mortale, così Shoko decide di salvare Sakuta, ma nulla va come previsto"



Date uno sguardo e fateci sapere se la pellicola, ormai imminente, vi interessa!