Seishun Buta Yarou wa Yumemiru Shoujo no Yume wo Minai: nuovo trailer per il film

Dopo una serie di tredici episodi andati in onda tra il 4 ottobre e il 28 dicembre 2018, Seishun Buta Yarou wa Yumemiru Shoujo no Yume wo Minai tornerà nuovamente in versione animata, ma non come serie TV. Infatti, per la storia tratta dalle light novel di Hajime Kamoshida si prospetta un futuro al cinema con un nuovo lungometraggio.

Il sito ufficiale di Seishun Buta Yarou wa Yumemiru Shoujo no Yume wo Minai ha divulgato un nuovo teaser trailer e una locandina speciale quest'oggi. Il teaser è anche la prima clip che mostra effettivamente spezzoni dal lungometraggio in arrivo, e potete vederlo in calce nel tweet di Moetron. Sempre in calce potete anche vedere la terza locandina pubblicitaria che mostra un pupazzo di neve Sakuta tra Shoko e Mai, con uno sfondo innevato.

Il film debutterà nelle sale cinematografiche nipponiche quest'estate, più precisamente il 15 giugno, e per l'occasione saranno distribuiti dei biglietti speciali il 27 aprile. Anche le catene Animate e Gamers! offriranno dei biglietti in anticipo, accompagnandoli con dei piccoli asciugamani dedicati alla serie il 1° giugno.

La pellicola vedrà il ritorno dello stesso staff e cast della serie animata TV: Soichi Masui (Brotherhood: Final Fantasy XV) alla regia, Masahiro Yokotani alla sceneggiatura, Satomi Tamura al character design, fox capture plan per la composizione delle musiche e l'animazione affidata allo studio CloverWorks, da poco uscito dalla produzione di The Promised Neverland. La nuova storia di Seishun Buta Yarou wa Yumemiru Shoujo no Yume wo Minai che arriverà nei cinema sarà adattata dal sesto e dal settimo volume della serie di light novel scritta da Hajime Kimoshida e illustrata da Keiji Mizoguchi.