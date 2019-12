Seitokai Yakuindomo tornerà con un secondo film, confermata la data d'uscita

L'ultima volta che parlammo dell'opera di Tozen Ujiie fu nel 2018, quando venne confermata l'uscita dell'ennesimo episodio speciale di Seitokai Yakuindomo. La serie, attualmente composta da due stagioni da 13 episodi, 17 OVA e un film, è però recentemente tornata sulla bocca di tutti, per via dell'inaspettato annuncio di un secondo lungometraggio.

King Amusement Creative ha diffuso la notizia poche ore fa, dichiarando anche che la pellicola sarebbe approdata in Giappone il 10 luglio 2020. L'ultimo film, intitolato semplicemente Seitokai Yakuindomo: The Movie, venne trasmesso il 21 luglio 2017 e ricevette un'accoglienza generalmente positiva da critica e pubblico.

Il manga di Tozen Ujiie attualmente è ancora in corso e conta 18 tankobon disponibili. L'ultimo OAV, prodotto da Studio GoHands e pubblicato lo scorso 16 agosto, adattò gli avvenimenti dell'ultimo Volume, è quindi impossibile prevedere la sinossi della nuova pellicola.

Seitokai Yakuindomo racconta le avventure del giovane Takatoshi Tsuda, studente di un Liceo femminile da poco aperto ad ambo i sessi. Dopo essere diventato vice presidente di un consiglio studentesco composto da sole donne, il giovane Takatoshi dovrà impegnarsi per socializzare con le compagne.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere il film? Fatecelo sapere con un commento. Ed a proposito di grandi ritorni, sapevate che pochi giorni fa è stato annunciato il nuovo film di Detective Conan? Casomai non l'aveste ancora fatto non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla news in questione!