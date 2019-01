Sekibeing augura buon anno ai suoi fan con un nuovo sketch

Il 2019 si preannuncia pieno di sorprese e novità per Boruto: Naruto Next Generations, non solo per il manga, ma anche per la serie animata. Uno degli artisti più noti che ha lavorato agli adattamenti animati dell'opera di Masashi Kishimoto ha voluto celebrare l'arrivo del nuovo anno con uno splendido sketch!

Come ben saprete in Giappone ci sono diversi modi di interpretare il proprio futuro seguendo il calendario lunare e lo zodiaco cinese, composto da un ciclo di 12 anni rappresentanti degli animali. Chengxi Huang, uno degli animatori e registi più famosi e conosciuti dai fan della serie, ha voluto condividere sulla sua pagina Twitter (Sekibeing - @cekibeing) un adorabile sketch per celebrare questo nuovo anno.

In questo sketch (in calce all'articolo) possiamo infatti notare Boruto e Inojin, in versione chibi, a cavallo di un grazioso e tenero cinghiale (segno zodiacale del 2019) con le guance a spirale. Dietro di loro sventola parte di un rotolo, tenuto da Inoji, su cui compare l'augurio di buon anno rivolto a tutti i fan. Questi sembrano non aver perso tempo nel rispondere, entusiasti dello splendido pensiero dell'artista.

Si può ben capire, guardando questo bozzetto, perchè Huang sia diventato uno dei disegnatori più amati e conosciuti. Ricordato per aver diretto l'episodio 65 di Boruto: Naruto Next Generations, l'artista si è sicuramente guadagnato un nomeattraverso i diversi sketch condivisi al di fuori della serie. Tra i vari disegni ricordiamo quello dedicato a Naruto per celebrare il suo compleanno o per l'inizio dell'anime di Boruto. Sul suo profilo Twitter sono visibili molti altri disegni, tutti meravigliosi grazie alla bravura e alla tecnica usata, quindi se siete curiosi andate a dare uno sguardo alle sue opere.