Sekibeing celebra il compleanno di Naruto Uzumaki con una splendida illustrazione!

Come i fan più attenti ricorderanno, il 10 ottobre rappresenta - nel sempre più vasto universo creato da Masashi Kishimoto - il compleanno del protagonista Naruto Uzumaki, una ricorrenza che staff e appassionati dell’opera sono soliti celebrare, ogni anno, con sketch e fan art anche piuttosto belle.

Sempre molto attivo sui social, poteva il regista dell’anime di Naruto, Cheng Xi Huang (anche noto in rete con lo pseudonimo Sekibeing) rinunciare a quest’occasione per omaggiare ancora una volta l’eroico protagonista della serie? Evidentemente no.



Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione digitale realizzata dal regista ci mostra un Naruto Uzumaki con indosso la tipica uniforme indossata dai Jonin del Villaggio della Foglia. Curiosamente il ragazzo, che oggi ricopre addirittura l'ambitissima carica di Hokage, non è mai diventato un Jonin, di conseguenza questa risulta una delle pochissime illustrazioni (quasi) ufficiali dedicate alla suddetta versione del personaggio. Naruto, infatti, risulta ancora oggi un semplice Genin!

Sekibeing ha inoltre allegato all’illustrazione un messaggio che esprime il forte attaccamento del regista verso il suddetto personaggio. Ve lo riportiamo di seguito: “Il tempo potrà cambiare molte cose, ma mai questo sorriso. Buon compleanno Naruto!”.

Cosa ne pensate dell’illustrazione realizzata da Sekibeing? Vi piacerebbe vedere Naruto indossare la suddetta uniforme in un qualsiasi episodio di Boruto: Naruto Next Generations?