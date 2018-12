Sekibeing illustra due famose coppie direttamente da Naruto - The Last

Tutti i fan di Naruto, più o meno, dovrebbero conoscere Sekibeing: si tratta di un celebre artista in forza allo Studio Pierrot che ha lavorato agli adattamenti animati tratti dal manga di Masashi Kishimoto. Nella giornata odierna il disegnatore ha condiviso un nuovo sketch in cui ha realizzato le due coppie più famose del film The Last.

Considerato il giorno di pubblicazione dello sketch, e il fatto che i personaggi raffigurati si trovino sotto la neve, è probabile che si tratti di un disegno a tema natalizio che Sekibeing ha voluto realizzare per celebrare la ricorrenza. Non bisogna dimenticare, infatti, che in Giappone il Natale è visto come una festa per gli innamorati al par di San Valentino e dunque non dovrebbe stupire che il principale soggetto del disegno sia proprio l'amore.

Le due coppie sono, ovviamente, Naruto con Hinata e Sasuke con Sakura. I quattro ninja del Villaggio della Foglia sono rappresentati in abiti invernali ma le loro fattezze si rifanno chiaramente al film Naruto - The Last, il penultimo lungometraggio del franchise ambientato tra il penultimo e l'ultimo capitolo del manga, due anni dopo la Quarta Guerra Mondiale dei Ninja.

Lo sketch è indubbiamente molto tenero e rappresenta i quattro eroi intenti ad abbracciarsi, o a condividere una coperta per il freddo, con la propria dolce metà. Vi piace? Potete visualizzarlo in calce a questa news.

Ricordiamo che, di recente, il creatore originale di Naruto, Masashi Kishimoto, ha annunciato il suo nuovo manga: Samurai 8: Hachimaruden.