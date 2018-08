Sekibeing immortala i componenti del Team 7 di Naruto assieme ai rispettivi maestri

Dopo averci deliziati con uno sketch dedicato alle principali coppie di Naruto (appunto Naruto Uzumaki x Hinata Hyuuga e Sasuke Uchiha x Sakura Haruno), il noto animatore nipponico Sekibeing ha pubblicato in rete un’illustrazione che immortala i componenti del Team 7 ed i loro rispettivi maestri ninja.

Visionabile in calce all’articolo, il nuovo sketch di Sekibeing (pseudonimo di Cheng Xi Huang) ci mostra da un lato Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Sakura Haruno e Kakashi Hatake, mentre dall’altro raffigura coloro che hanno guidato lungo la via del ninja i quattro campioni di cui sopra. Si tratta naturalmente di Jiraiya, Tsunade, Orochimaru e Minato Namikaze (il Quarto Hokage, nonché padre dello stesso Naruto).



Nonostante il disegno non sia molto dettagliato, l’illustrazione risulta alquanto bella, poiché contrappone la vecchia generazione alla successiva. Non trovate anche voi che sia davvero splendida e ricca di significato?

Durante la sua carriera, Sekibeing ha preso parte alla realizzazione di anime come Atom The Beginning, Garo the Animation, Kuroko's Basketball e Magi: The Labyrinth of Magic. Per quanto concerne invece il franchise di Naruto, l’animatore ha svolto un ruolo di rilievo nella produzione del lungometraggio intitolato The Last: Naruto The Movie, per poi dedicarsi - più di recente - al 65° episodio di Boruto: Naruto Next Generations.