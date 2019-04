Sekiro: Shadows Die Twice, annunciato un manga dedicato al franchise

Il sito web Comic Walker ha annunciato la futura uscita di un adattamento manga di Sekiro: Shadows Die Twice, dal titolo Sekiro Gaiden: Shinazu Hanbei. Le illustrazioni saranno realizzate da Shin Yamamoto (autore di Monster Hunter: Flash Hunter) e l'opera sarà supervisionata dalla stessa casa sviluppatrice FromSoftware.

Il manga di Yamamoto sarà disponibile a partire dal 27 maggio, ovviamente, almeno per ora, solo nel paese del Sol Levante. L'adattamento narrerà dunque una storia parallela rispetto a quella vissuta dai videogiocatori, la quale sarà incentrata, come intuibile dal titolo, sulla peculiare figura di Hanbei.

Di seguito la presentazione ufficiale del videogioco, proposta dal publisher Activision:

"Intraprendi il cammino verso la vendetta in una nuova avventura di FromSoftware, gli sviluppatori di Bloodborne e della serie Dark Souls.

In Sekiro: Shadows Die Twice vestirai i panni di un "lupo senza un braccio", un guerriero sfregiato e caduto in disgrazia, salvato a un passo dalla morte. Il tuo destino è legato a un giovane di nobili origini, discendente di un'antica stirpe: per proteggerlo affronterai numerosi nemici, tra cui lo spietato clan Ashina. Niente ti fermerà nella pericolosa missione per riscattare il tuo onore e liberare il giovane signore, nemmeno la morte stessa.

Esplora il Giappone alla fine del 1500, in pieno periodo Sengoku: un'era violenta percorsa da conflitti brutali e in bilico tra la vita e la morte. Affronta straordinari nemici in un mondo oscuro e perverso. Scatena protesi letali e potenti abilità ninja unendo azione furtiva, movimento verticale e combattimenti viscerali in un'avventura sanguinolenta."



La creatura di FromSoftware, uscita lo scorso 22 marzo, ha in pochissimo tempo riscosso un grandissimo successo presso gli appassionato del genere action, superando le vendite di Dark Souls 3 al lancio. Di seguito trovate la nostra recensione, a cura di Francesco Fossetti.

