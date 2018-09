Sembra che anche in Super Dragon Ball Heroes Vegeth sia destinato a fare 'brutta figura'

Il terzo episodio di Super Dragon Ball Heroes ha messo in chiaro una cosa: le Fusioni hanno vita breve anche nell'anime promozionale. La comparsa di Vegeth, infatti, ha subito lo stesso destino delle sue apparizioni precedenti.

Già sul finire dell'episodio 2, infatti, avevamo visto che Goku e Vegeta hanno deciso di fondersi per dar vita al guerriero con i Potara e affrontare ad armi pari il misterioso e potente Kanba. I due hanno dato vita a uno scontro furioso, al termine del quale il villain mascherato ha utilizzato una sfera di energia luminosa per trasformarsi in Oozaru.

In questi frangente, la Fusione si è sciolta: Goku e Vegeta sono tornati al loro stato normale per aver usato troppa energia, rendendo la loro unione tale soltanto per i pochi minuti in cui ha affrontato Kanba in versione normale.

Se normalmente, infatti, la Fusione con i Potara tra umani dura soltanto un'ora, utilizzare il Ki divino riduce drasticamente il tempo a disposizione: è stato spiegato nella serie televisiva di Dragon Ball Super in occasione dello scontro tra Vegeth e Zamasu. Utilizzare il Super Saiyan Blue consuma, di norma, un enorme quantitativo di aura: inoltre, in questo episodio di Super Dragon Ball Heroes, il guerriero ha addirittura unito il Kaiohken alla trasformazione.

Cosa ne pensate? Anche stavolta l'avvento di Vegeth è stato breve ma intenso. Avreste voluto vederlo di più in azione?