Sembra che i fan abbiano infine eletto il proprio antagonista preferito di ONE PIECE!

Nel corso della sua ventennale serializzazione, il manga diha introdotto migliaia di personaggi, inclusa una sfilza di antagonisti carismatici e affascinanti. Ma quale, fra questi, è il più interessante di tutti? Sembra che i fan si siano infine accordati...

Comparso solo nel corso della saga di Whole Cake Island, attualmente in corso sia nel manga che nell’anime di ONE PIECE, il secondogenito di Big Mom, si è recentemente seduto sul trono destinato soltanto al villain più amato della serie. Dotato di un corpo forte e muscoloso, potenziato dai poteri del Frutto del Diavolo del Diavolo “Mochi Mochi” (che gli conferisce capacità molto simili a quelle di Monkey D. Luffy), di un’Ambizione della Percezione incredibilmente sviluppata e per giunta della (sempre meno) rarissima Ambizione del Re Conquistare, Charlotte Katakuri ha infatti vinto il primo round con Cappello di Paglia senza il benché minimo sforzo.



Certo, Luffy è troppo caparbio per gettare la spugna, e infatti sta sfruttando questo duello per affinare la propria Ambizione della Percezione, così da poter vedere in anticipo gli attacchi nel nemico, ma Katakuri è ancora in netto vantaggio e deve la sua popolarità anche all’aspetto feroce e intimidatorio che Eiichiro Oda ha voluto donargli.



Il personaggio, inoltre, sembra provare un certo rispetto verso i validi avversari, in quanto, nel mezzo del duello con Luffy, ne ha riconosciuto le capacità e ha utilizzato l’Ambizione del Re per mettere al tappeto coloro che volevano intromettersi nel combattimento. Nel capitolo 893 del manga, la sorellina Flampe e la sua schiera di adepte, hanno ostacolato in tutti i modi il povero Luffy, permettendo a Katakuri di infliggergli un colpo fatale. Quando il pirata ha scoperto l’inganno, non solo ha fatto perdere i sensi alle sue fastidiose ammiratrici, ma addirittura si è auto-inflitto una tremenda ferita all’addome, così da pareggiare i conti col rivale.



E voi cosa ne pensate di questo straordinario personaggio?