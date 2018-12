Sembra che i fan di Boruto: Naruto Next Generations siano stufi della saga in corso!

L’adattamento animato di Boruto: Naruto Next Generations sta esplorando da diversi mesi un arco narrativo non tratto dal manga, ma che comunque sembra avere un’importanza cruciale per la storia del giovane Boruto Uzumaki e dei suoi compagni di squadra. I fan, tuttavia, non si direbbero dello stesso avviso...

Se l’arco narrativo della “Scomparsa di Mitsuki” aveva inizialmente incuriosito i fan di Boruto: Naruto Next Generations, oggi le cose sembrano molto cambiate, anche perché la storia di Mitsuki si sta evolvendo molto lentamente. A giudicare dai commenti emersi su Reddit, il più recente episodio della serie - intitolato “Cuore di Pietra” - potrebbe aver superato il punto di non ritorno per un sacco di spettatori.



La suddetta puntata si è focalizzata sul giovane Boruto, intrappolato all’interno di una barriera da cui è possibile fuggire solo dopo aver trovato il cosiddetto “Cuore di Pietra”. Naturalmente questa ricerca non era altro che una metafora piuttosto ovvia per ricordare l’importanza della forza di volontà, che proprio in questo arco narrativo è stata uno dei temi principali. Tuttavia, a detta di molti fan, la puntata è stata parecchio lenta e ripetitiva, poiché la “Saga della Scomparsa di Mitsuki” è piena zeppa di idee simili.

A ragion veduta, il malcontento va diffondendosi sempre più all’interno della community di Boruto: Naruto Next Generations su Reddit, che negli ultimi giorni è stata invasi da commenti negativi come quelli che riportiamo di seguito.



“Questo show comincia seriamente a farmi perdere la pazienza. […] È una serie sui NINJA. I tempi sono cambiati, non possiamo aspettare dieci anni perché i personaggi della serie diventino forti nelle sue battute finali. Persino Naruto e Shippuden avevano un ritmo migliore, qualcuno ha sempre compiuto dei progressi e c’era un serio conflitto. Non come le domande sul codice morale che questo show continua a sollevare. Penso che la serie dovrebbe prendere qualche lezione da un qualsiasi arco narrativo di Sword Art Online. Riducete le cose noiose come Inojin che gioca col piccolo aiuta o il cliché di Boruto bloccato per ben DUE episodi perché deve trovare - ogni due secondi - il suo interiore. Scusate lo sfogo ma attendevo con ansia che lo show diventasse all’altezza di Naruto, quando la verità è che sta cominciando a fare schifo.” - MagikarpMage69

“85 episodi erano più che sufficienti per sviluppare una storia sorprendente, fornire ai personaggi una crescita individuale e collettiva, creare trame significative, ecc... Ed eccoci qua, Boruto sta avendo il suo 542543254° sviluppo personale attraverso un arco narrativo che sta cancellato tutti gli eventi accaduti in passato e ripete lo stupido ciclo fra ‘Mi sto allenando’ e ‘Non mi sto allenando’.” Bluestar Dolphin

Voi invece cosa ne pensate dei recenti sviluppi di Boruto: Naruto Next Generations? Concordate anche voi con la community su Reddit? Fateci conoscere le vostre opinioni attraverso il riquadro dei commenti!