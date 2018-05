Sembra che Godzilla: City on the Edge of the Battle farà infuriare più di un fan

Il secondo film della trilogia animata iniziata con Godzilla: Planet of the Monsters è da poco uscito nella sale giapponesi ma, secondo un giornalista americano che ha potuto visionare il film Godzila: City on the Edge of the Battle in lingua originale, il lungometraggio ha un grosso difetto che i fan potrebbero non apprezzare.

Gli spoiler negativi arrivano dal membro del sito Toho Kingdom Nicholas Driscoll, il quale è riuscito a partecipare a una proiezione stampa del film in Giappone. Come spiega lo stesso Driscoll, l'impressione generale che Godzilla: City on the Edge of Battle gli ha regalato è stata deludente, ma c'è una cosa che, secondo lui, renderà i fan furiosi: Mechagodzilla è a malapena presente nel film e non combatte con Godzilla. Di seguito potete trovare ciò che ha scritto Driscoll:

"Uno - le sequenze con i mostri sono poche e distanti tra loro, persino più del primo film. A tutti gli effetti, Mechagodzilla non è in questa pellicola animata. C'è una città chiamata Mechagodzilla City che penso sia stata parzialmente costruita con parti rimanenti di Mechagodzilla, ma non posso esprimermi più nel dettaglio perché forse ho frainteso il dialogo. Posso solo ricordare l'interpretazione 'insettoide' che il poster del film da al robot. Non si vede mai un corpo intero da ciò che ricordo (forse sullo sfondo da qualche parte?), e certamente non si vede mai muoversi o attaccare Godzilla. Continuavo ad aspettarmi che il robot gigante facesse un'apparizione, ma niente. Questo nonostante tutto il merchandise, le action figures e il poster che hanno in primo piano il sorprendente nuovo design di Mechagodzilla. Giusto per essere chiari: Ready Player One (2018) ha un nuovo design di Mechagodzilla che vediamo in azione. Godzilla: City on the Edge of Battle (2018) no. Vediamo più del robot gigante in Ready Player One che in Godzilla: City on the Edge of Battle. Sono davvero stupefatto da questa decisione, e l'esclusione di Mechagodzilla credo che riuscirà a far storcere il naso a un sacco di fan. Mi ha seriamente deluso."

Godzilla: City on the Edge of the Battle è nelle sale giapponesi dal 18 Maggio, mentre a livello internazionale arriverà in futuro su Netflix.