Sembra che il nuovo Titano de L'Attacco dei Giganti Stagione 3 abbia già disgustato i fan!

Comparso per qualche istante nella puntata andata in onda la scorsa settimana, il Titano introdotto ufficialmente nell’episodio di ieri de L’Attacco dei Giganti - Stagione 3 sembra aver raccolto tutto il disprezzo dei fan, inorriditi dalla bestia mostruosa che si dirige verso il Distretto di Orvud. Tutti i dettagli dopo il salto!

Caratterizzata da un design a dir poco disgustoso, la versione “titanica” di Rod Reiss sta mettendo a dura prova i gusti dei fan de L'Attacco dei Giganti, i quali non riescono proprio a digerire il suo nuovo aspetto. Non a caso, dopo aver ingerito il siero necessario a diventare un Titan Shifter, Rod si è trasformato in una gigantesca creatura deforme, che per buona parte dell’episodio ha continuato a strisciare verso il proprio obiettivo.



A ragion veduta, il disgustoso nuovo corpo di Rod è già stato vessato da parte dei fan, i quali gli hanno attribuiti dei nomignoli divertenti e denigratori. Di questi, il più diffuso è senza dubbio “Gigante Chiappone”, un riferimento alle animazioni in CG che caratterizzano la serie nota in Italia come “Leone il cane fifone”.

E voi, come avete reagito dinanzi alla trasformazione di Rod? Soprattutto, cosa ne pensate del suo raccapricciante aspetto? Fateci conoscere le vostre opinioni in merito attraverso il riquadro dei commenti!

Infine, vi ricordiamo che tutti gli episodi della terza stagione de L'Attacco dei Giganti vengono trasmessi la domenica sul circuito televisivo nipponico e sulla piattaforma di streaming gratuito (e legale) VVVVID, che ogni settimana ci propone una puntata con sottotitoli in lingua italiana.