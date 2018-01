Ufficiale: la programmazione di Dragon Ball Super su Italia 1 cambia orario!

A partire dal prossimo 24 Gennaio 2018 Dragon Ball Super cambierà orario. La serie passerà dall'attuale trasmissione delle 14:35, dal Lunedì al Venerdì, ad un doppio episodio alle 13:50 di Sabato. la "colpa" sembra essere del reality...

Mediaset ha confermato questo cambio d'orario, infatti vi riportiamo lo screenshot relativo alla guida TV aggiornata secondo il nuovo palinsesto. Calcolando le puntate rimanenti, il cambio d'orario coinciderà con la fine della saga di Black Goku e l'inizio dell'arco di collegamento con lo "Universe Survival" (o Torneo del Potere).



L'ultima puntata ad andare in onda nell'arco della settimana, corrispondente al giorno del 23 gennaio, sarà infatti la numero 68, intitolata "Troppi desideri per un solo drago". Sabato 27 gennaio, invece, ci saranno le numero 69 e 70.

Sembra che il cambio d''orario di Dragon Ball Super non influirà con la messa in onda delle nuove puntate dunque, che come previsto andranno in onda fino al 76° episodio (anche se di Sabato e non più nei giorni feriali). A conferma di questo cambio di slot, Il sito ufficiale di Mediaset Publitalia, tempo fa, aveva notificato una strana interruzione di Dragon Ball Super dal 23 Gennaio, in favore del reality show L'Isola dei Famosi, che dovrebbe rimpiazzare la serie anime con una striscia nel primo pomeriggio, o tra Studio Aperto e Sport Mediset.

Restate sintonizzati per ulteriori novità su Dragon Ball Super!