Sembra che Rufy otterrà davvero un power-up nei prossimi capitoli di One Piece

I fan di One Piece sono al limite in questi giorni a causa di. Il capitano dei nostri, solitamente dà ai lettori motivo per agitarsi, ma il suo ultimo combattimento consta andando completamente a rotoli. Tuttavia, se una nuova serie di spoiler ha ragione, Rufy sta davvero arrivando a un nuovo potenziamento.

Su Reddit, sono stati pubblicati una serie di nuovi spoiler per il capitolo 893 di One Piece. Il leak, che potete trovare in calce alla notizia, afferma che il prossimo capitolo del manga avrà molto a che fare con Charlotte Flampe -ma farà anche cenno allo sviluppo dell'Haki della Percezione di Rufy. Il riassunto dello spoiler dice che il capitolo 893 inizierà con un flashback.

Rufy ripensa a quando Rayleigh gli ha insegnato come usare l'Haki della Percezione per iniziare. Il mentore disse a Rufy che il potere è solo l'istinto di una persona "amplificato ad un livello più alto" e che dà "l'abilità di percepire inconsciamente le cose e reagire a loro". Ovviamente, Rufy sta facendo fatica a sfruttare il potenziale dell'Haki al momento. Katakuri è un avversario forte che ha dominato in toto l'Haki della Percezione e non concederà a Rufy alcuna pausa.

Gli spoiler affermano che la capacità dell'eroe di usare la Percezione è minima, dato che sta contando su di essa solo per sopravvivere. In effetti, Rufy sta usando questa forma di Haki per tenere a bada la sorella minore di Katakuri. Apparentemente, Flampe cerca di immobilizzare Rufy con un ago paralizzante, ma il suo Haki lo fa muovere.

"Sta scomparendo dentro e fuori dalla coscienza -e ogni volta che è incosciente il suo istinto o il suo Haki della Percezione lo avverte e lo salva", si legge nel riassunto. La capacità di Rufy di sfuggire a Flampe non è il primo esempio di come Rufy si sia affidato all'Haki della Percezione per difendersi. Il pirata ha già usato quell'abilità una manciata di volte, ma Rufy spera di affinare quel potere più intenzionalmente fino a quando non potrà essere usato offensivamente. In un capitolo precedente, Rufy è stato in grado di usare l'Haki della Percezione per bloccare e contrastare un attacco da parte di Katakuri, un fatto che ha scosso il soldato di Charlotte.

Quindi, nell'ottica dei potenziamenti di One Piece, è solo una questione di tempo prima che Rufy ottenga un power up.