Sembra che l'Universo DC Comics 'pre-Flashpoint' sia in qualche modo sopravvissuto!

Al fine di proporre ai nuovi lettori un irresistibile punto di partenza, l’universo DC Comics ha subito diversi reboot, fra cui il catastrofico evento “Crisi sulle Terre Infinite” del 1985, che condensò il Multiverso in un’unica Terra, ed il memorabile Flashpoint del 2011. Ma è mai possibile che le realtà “azzerate” esistano ancora?

L’attuale “realtà” DC Comics - introdotta dall’iniziativa nota come “The New 52” - è stata scossa sempre più sin dagli eventi avvenuti in “DC Universe: Rebirth #1” e dal conseguente rilancio. Dal momento che sempre più personaggi provenienti dal “vecchio” Universo DC sono stati reintrodotti nelle nuove storie, la possibilità che l’universo pre-Flashpoint non fosse morto per davvero si è fatta sempre più concreta, e ora potremmo averne avuto la conferma definitiva.



Nei più recenti capitoli di Detective Comics, Teen Titans e Super-Sons è infatti comparsa una versione adulta di Tim Drake che ha inizialmente lasciato intendere di provenire dal “potenziale futuro” dell’universo pre-Flashpoint, implicando che questo, nonostante il reboot, avrebbe continuato ad esistere in qualche modo. Il personaggio ha addirittura menzionato Conner Kent/Superboy, rivelando l’esistenza di una timeline migliore di quella attualmente “canonica”.

Durante l’incontro con Cassandra Cain e Stephanie Brown, avvenuto sulle pagine di Detective Comics #980, Tim Drake ha infine confermato i sospetti dei fan, rivelando le proprie origini e la sopravvivenza del DCU pre-Flashpoint, o comunque di un mondo pressoché identico ad esso.

Già alla fine di Convergence, le versioni pre-Crisi di Kara Zor-El/Supergirl e Barry Allen/The Flash, assieme alle versioni pre-Flashpoint di Superman e Hal Jordan/Parallax, strappati dai loro tempi e luoghi d’origine, avevano deciso di esplorare futuri incerti Ma mentre gli ultimi due hanno giocato un ruolo importante nell’universo di Rebirth, il fato dei primi è ancora incerto. Che il futuro menzionato da Tim Drake sia in qualche modo collegato ai suddetti personaggi?