Sengoku Youko: l'anime sugli spiriti esordirà a gennaio, ecco la data ufficiale

Il manga Sengoku Youko ha avuto una storia editoriale piuttosto complicata a causa della chiusura della rivista Monthly Comic Blade, e al passaggio al digitale. Nonostante questo però l’opera di Satoshi Mizukami è riuscita a ottenere un buon seguito e molto presto diventerà un anime.

Stando infatti a quanto comunicato sul sito ufficiale dell’adattamento animato, ad opera dello studio White Fox, il primo episodio di Sengoku Youko arriverà in Giappone il 10 gennaio 2024, tra appena due mesi. Sul sito sono stati condivisi altri ulteriori dettagli riguardo la produzione e la distribuzione.

L’anime sarà diviso in due lunghi archi narrativi, la Riforma del Mondo dei Fratelli, e il Caos dei mille Demoni, che si svilupperanno nel corso di tre cours, quindi nove mesi. Tale distribuzione garantirà l’intero adattamento del materiale originale di Mizukami. Inoltre, a dirigere la serie sarà Masahiro Aizawa, affiancato da Jukki Hanada, conosciuto per il suo contributo a Steins;Gate, come adattatore degli script e Yousuke Okuda in qualità di character designer.

Per chi volesse saperne di più, ecco la descrizione ufficiale della serie: “il mondo è diviso in due fazioni: umani e mostri, chiamati katawara. Nonostante sia un katawara, Tama ama molto gli esseri umani, a tal punto da giurare di proteggerli dal male, anche a costo di affrontare i suoi simili. Suo fratello Jinka, però, nutre un odio profondo per la razza umana. I due faranno la conoscenza di Shinsuke, un codardo spadaccino intenzionato a diventare migliore e più potente”.

Prima di salutarci, vi ricordiamo che Sengoku Youko e molti altri anime arriveranno su Crunchyroll nei prossimi mesi.