Il seno di Yamato infastidisce i fan di ONE PIECE: le foto dell'ingrandimento improvviso

Il manga di ONE PIECE presentò lo scorso anno Yamato, figlia di Kaido e nuovo personaggio fondamentale nello scacchiere di Onigashima. La guerra è proseguita su carta, mentre in versione anime è scoppiata da poco. Di conseguenza, anche nell'anime di ONE PIECE Yamato è stata presentata, prima con la maschera e poi senza.

Il suo aspetto è quello di una donna con i lunghi capelli bianchi che sfociano in sfumature azzurre, un fisico alto e slanciato con una proporzione molto simile a quello di tutte le altre donne di ONE PIECE. La prima presentazione nell'anime ha seguito più o meno quella del manga, presentando inquadrature di Yamato abbastanza classiche e facendo notare tutti i dettagli del corpo e dell'abito. Soltanto che poi qualcosa è cambiato.

In uno degli ultimi episodi di ONE PIECE, gli animatori di Toei Animation hanno deciso di dare un deciso "potenziamento" al seno di Yamato, diventato quasi il doppio rispetto alle prime presentazioni. Le immagini nei tweet in basso mostrano il prima e il dopo, facendo soffermare l'attenzione su questo sproporzionamento improvviso. I fan in rete non hanno apprezzato, per la maggior parte, questa mutazione che, insieme ad altre inquadrature, sembra voler dare attenzione soltanto al seno di Yamato, enfatizzandolo inutilmente. Siete d'accordo con le polemiche?

Intanto ONE PIECE ha visto la sfida dei Nove Foderi Rossi, ormai giunti al loro obiettivo finale.