Senpai Is Mine: l'anime ecchi tratto dalla serie di doujinshi è disponibile su Crunchyroll

Dopo il gradito annuncio della trasmissione di Tawawa on Monday 2, la nuova stagione dell'anime ecchi tratto dall'opera di Kiseki Himura, Crunchyroll ha aggiunto a sorpresa un altro ecchi al catalogo, ovvero la prima stagione dell'anime Ganbare Douki-chan. Il primo episodio dell'anime è disponibile da oggi, purtroppo senza sottotitoli in italiano.

Lo studio di animazione AtelierPontdarc aveva annunciato l'uscita dell'anime solo pochi giorni fa, e oggi è stata pubblicata la premiere. Come nel caso di Tawawa on Monday, anche Ganbare Douki-chan (Senpai Is Mine in occidente) sarà un anime composto esclusivamente da puntate brevi, della durata di circa cinque minuti. La prima stagione dovrebbe essere composta da dodici episodi.

Per gli amanti delle serie ecchi si tratta sicuramente di un'ottima notizia, anche perché solitamente anime simili restano inediti in Italia. Crunchyroll fortunatamente ha deciso di acquistare i diritti per la trasmissione, che come al solito sarà riservata ai soli abbonati per la prima settimana, e gratuita per tutti a partire da quella successiva. In sostanza, i non abbonati dovranno attendere una settimana in più per recuperare gli episodi.

E voi cosa ne pensate? Contenti di questa notizia? Fateci sapere se seguirete Senpai Is Mine, e soprattutto se vorreste vedere altri anime simili anche in futuro.