Senpai Is Mine: il popolare doujinshi dall'autore di Miru Tights riceverà presto un anime

Ganbare Douki-chan, il popolare doujinshi ecchi di Yomu, riceverà un adattamento anime sulla linea di Miru Tights a partire dal 20 settembre 2021. A differenza del lavoro precedente la nuova opera di Yomu è più vicina a una commedia romantica che a una serie fetish, anche se non mancano i richiami alle solite passioni dell'autore.

Ganbare Douki-chan (lett. Fatti forza, Douki-chan!), anche conosciuto con il titolo occidentale Senpai Is Mine, è un doujinshi pubblicato da Yomu sul proprio profilo Twitter da settembre 2019, con ogni capitolo composto da una raccolta di due o tre immagini in cui la giovane dipendente d'ufficio Douki compete con le colleghe per l'affetto del suo senpai. Nell'ultimo anno la serie è diventata molto popolare in Giappone e in occidente, e il 14 agosto 2021 è stato pubblicato il Volume 5.

L'adattamento anime seguirà la linea di Miru Tight, quindi con episodi brevi della durata di circa cinque minuti l'uno. Kazuomi Koga (Rent-A-Girlfriend) dirige l'anime presso Studio AtelierPontdarc, mentre Yoshiko Nakamura (Super Lovers, Monthly Girls' Nozaki-kun) cura lo script. Yuki Morikawa (Märchen Mädchen) disegna i personaggi, e Ryousuke Naya (Kakushigoto, Magical Girl Site) si occupa della parte sonora.

Nonostante le tematiche trattate Miru Tights si era rivelato un discreto successo in Giappone, quindi è possibile che anche Senpai Is Mine si riveli una scommessa vinta. L'appuntamento è fissato per il 20 settembre 2021.