Senran Kagura Shinovi Master, confermato l'intero cast vocale del nuovo anime!

Come scoperto nella prima decade di agosto 2018, il prossimo ottobre assisteremo all’esordio di un nuovo anime ispirato ai videogiochi della fortunata saga di Senran Kagura", un brand che deve il proprio successo alle procaci figure femminili costantemente in lotta fra loro... e intente a ridurre a brandelli i propri vestiti.

Durante la giornata di ieri è stato confermato che ben 28 fanciulle prenderanno parte a Senran Kagura Shinovi Master -Tokyo Yōma-hen-, le quali potranno contare sulle storiche voci già vantate nel corso dei titoli del brand e nella precedente serie d’animazione.



Di conseguenza, Hitomi Harada presterà nuovamente la propria voce ad Asuka, mentre Asami Imai sarà Ikaruga, Yu Kobayashi sarà Katsuragi, Kaori Mizuhashi sarà Yagyuu, e Yuka Iguchi sarà Hibari, ossia la più giovane combattente dell’istituto chiamato “Hanzo National Academy”.



Per quanto riguarda invece le shinobi rinnegate della cosiddetta “Homura Crimson Squad”, è stato comunicato che Eri Kitamura sarà nuovamente la tenace Homura, mentre Ai Kayano sarà Yomi, Ryoko Shiraishi sarà Hikage, Saori Goto sarà Mirai, e Megumi Toyoguchi sarà la formosa Haruka.



Per la gioia dei fan, il nuovo anime vanterà un cast raddoppiato rispetto al precedente, infatti potremo rincontrare non solo le ragazze della “Gessen Girls Academy”, ma anche la nuova squadra d’élite della "Hejibo". Per quanto concerne le studentesse della prima, Yumi Hara sarà la fanfavorite Yumi, Hisako Kanemoto sarà Murakumo, Kaori Ishihara sarà invece Yozakura, Ayano Yamamoto sarà Shiki e Hiromi Igarashi sarà la piccola (e un po’ svampita) Minori.



La tenace leader della nuova Hejibo, Miyabi, verrà invece doppiata da Hiromi Hirata, mentre Sayuri Yahagi sarà la tenebrosa Murasaki, Chiwa Saito sarà Imu, Yōko Hikasa e Mako saranno rispettivamente le sorelle Ryōbi e Ryōna.



Tra gli altri personaggi finora confermati troviamo Kagura e Naraku da Senran Kagura 2: Deep Crimson, le quali saranno doppiate da Yuki Matsuoka e Yuko Kaida. Minami Tsuda, Sora Tokui e Shiori Izawa presteranno invece le loro voci a Renka, Hanabi e Kafuru, che i fan hanno potuto ammirare nel corso di Senran Kagura: Estival Versus. Infine, direttamente da Shinobi Master Senran Kagura: New Link, Kana Asumi doppierà Fubuki, mentre Riko Kohara sarà Gekkō e Akane Fujita sarà Senkō.



La serie esordirà sul circuito televisivo durante il mese di ottobre, ma al momento non è stata ancora confermata alcuna finestra di lancio. Per la gioia dei fan occidentali, Crunchyroll ha già annunciato di aver acquisito i diritti per lo streaming dell’anime. E voi, seguirete la nuova serie dedicata alle shinobi più sexy di sempre?