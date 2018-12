Senryū Shōjo avrà il suo primo adattamento anime nella primavera del 2019

A quanto apprendiamo dall'annuncio ufficiale di Kodansha, il manga Senryū Shōjo creato da Masakuni Igarashi otterrà una trasposizione anime molto presto. I fan della serie potranno vedere l'adattamento a partire dalla primavera del 2019. Ecco tutti i dettagli.

La casa editrice giapponese Kodansha ha deliziato i fan della serie Senryū Shōjo nelle scorse ore, annunciando ufficialmente che il manga creato da Masakuni Igarashi avrà presto una trasposizione animata ufficiale. A quanto apprendiamo dalle informazioni che sono state comunicate, la serie anime dovrebbe fare il suo debutto nel circuito nipponico a partire dalla primavera del 2019.

L'adattamento animato sarà prodotto da CONNECT, che ha affiato la regia e la supervisione sulla fase di sceneggiatura a Masato Jinbo (Shomin Sample, Restaurant to Another World), mentre Maki Hashimoto è incaricata del character design (anche lei animatrice per Restaurant to Another World).

Riportiamo quindi di seguito la sinossi dell'opera, per coloro che fossero interessati:

La storia ruota attorno alla giovane Yukishiro Nanako, una ragazza solare e carina, che nasconde però una peculiarità unica per un'adolescente come lei: quando ha la necessità di esprimere i suoi sentimenti e i suoi pensieri, ricorre agli haiku, uno specifico tipo di poesie giapponesi. Nanako si unirà al gruppo di letteratura della sua scuola, insieme alla testa calda sulla via della redenzione Busujima Eijin. Nonostante il mutismo volontario di Nanako, le sue poesie consentono alla ragazza di relazionarsi con gli altri e di avere una vita scolastica normale. O quasi.

Senryū Shōjo è un manga scritto ed illustrato da Masakuni Igarashi, che ha debuttato sullo Weekly Shonen Magazine nell'ottobre del 2016. Fino ad ora sono stati prodotto sei volumi riassuntivi, con il settimo che arriverà il 17 dicembre. La serie ha venduto oltre 450 000 copie. Seguiteci su Everyeye per tutte le novità sulla prima serie animata dedicata.