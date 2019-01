Senryu Girl, rivelata la locandina e nuovi membri del cast

Dopo l'annuncio ufficiale dell'adattamento televisivo del manga originale di Masakuni Igarashi, intitolato Senryū Shōjo (letteralmente Senryū Girl), il sito web ufficiale dedicato alla serie ha rivelato i nomi dei nuovi membri del cast.

Oltre ai due membri principali del cast, rivelati in precedenza, altri quattro nomi si sono aggiunti alla lista:

Sayuri Yahagi - Amane Katagiri

Rikako Aida - Koto Ōtsuki

Misaki Kuno - Kino Yakobe

Sumire Uesaka - Tao Hanakai

Le immagini dei personaggi sono visibili nella nuova immagine pubblicitaria pubblicata qualche ora fa nel sito ufficiale di Senryū Girl e visibile in calce all'articolo.

La serie è scritta e diretta da Masato Jinbo (Shomin Sample, il film di Fate / kaleid Prisma ☆ Illya 3rei !!, Restaurant to Another World) presso lo studio d'animazione CONNECT. Il design dei personaggi è stato affidato a Maki Hashimoto (direttore dell'animazione de Restaurant to Another World, BONJOUR Sweet Love Patisserie, Yona of the Dawn). L'anime sarà presentato in anteprima ad aprile del 2019, e andrà in onda sulle retivi televisive MBS, TBS e BS-TBS.

Ricordiamo che Igarashi ha lanciato il manga su Weekly Shōnen Magazine nell'ottobre del 2016. Kodansha ha pubblicato il settimo volume il 17 dicembre. L'opera originale si è inoltre classificata al 16° posto nella categoria manga dei Tsugi ni Kuru Manga Awards dello scorso anno ad agosto.