Sensor: il nuovo manga di Junji Ito è disponibile in occidente, le reazioni del web

Sensor al momento non è disponibile in Italia, ma noi ovviamente ci auguriamo che il successo del manga in occidente convinca qualche editore a portarlo anche nel belpaese. In attesa di nuove informazioni, vi lasciamo all'intervista del Comic-Con 2021 .

Come potete vedere in calce, quasi tutti i fan hanno descritto l'opera come "diversa dai lavori precedenti dell'autore giapponese", ma comunque molto autoriale e a tratti terrificante . Durante il Comic-Con dello scorso luglio, del resto, lo stesso Junji Ito aveva dichiarato che "Sensor è un lavoro differente, molto più incentrato sui personaggi di quanto non lo sia sul fenomeno horror", nato anche dalla voglia di cambiare. Un'opera sicuramente diversa, quasi lovecraftiana, che comunque non rinuncia completamente alla sua identità horror.

got a chance to read the new Junji Ito book SENSOR today and i'm gonna go ahead and put out there that I think it's his best (original) work since UZUMAKI and I ultimately might even like it more — tres (not on vacation) (@treswritesstuff) August 13, 2021

Read Junji Ito’s new book Sensor today and loved seeing him do some wildly unhinged cosmic horror! 😌 my favorite! — molly ☠️ #Death2Divinity ☠️ (@bearzerky) August 18, 2021

The new Junji Ito book, Sensor, is good. It’s a serialized story with an ending, but like Uzumaki it’s also a kind anthology of different related premises. It’s real Lovecraft-y, but there’s some Borges and some King in there too. And one particular A+ grotesque horror set piece — Kole Ross, Smiling Politely (@koleross) August 18, 2021

Sensor by Junji Ito was amazing, an outstanding work that had enough questions to keep you going through it, but not enough to fully make you drop it. The ending is unexpected for a Junji story, but it works! Religion plays an interesting plot point that we haven’t seen from Ito. — Dylspunj (@Dylsponge3) August 15, 2021

The new Junji Ito book Sensor is breathtaking, one of his bests. — Sean McGuire (@seanlovessheep) August 21, 2021