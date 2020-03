Un sensuale cosplay di Bulma incontra moltissimi consensi tra i fan di Dragon Ball

Ci ricordiamo tutti Dragon Ball per gli epici combattimenti, le trasformazioni in Super Saiyan e la sua galleria di villain carismatici. Ma agli inizi il manga di Akira Toriyama aveva una verve più comica e anche osè, come ci ricorda questo cosplay di Bulma.

L'utente di Reddit Vixencecos ha postato sul celebre forum un suo cosplay di Bulma vestita da coniglietta. Trovate la foto in calce alla notizia. Le prime avventure di Goku sono molto più spensierate e si concentrano molto di più sulla ricerca delle Sette Sfere del Drago che sui combattimenti, che avranno una parte centralissima più in seguito quando i nostri inizieranno a partecipare alle varie edizioni del torneo Tenkaichi. Proprio grazie alle sfere, come tutti ricorderanno, Goku e Bulma si incontrano e decidono di viaggiare insieme per trovarle tutte. Durante questo rocambolesco viaggio, capita che Bulma indossi questo particolare outfit da coniglietta, prestatogli da Oolong.

L'amore dei fan di Dragon Ball non diminuisce nonostante gli anni, anzi è probabile che adesso sia più forte che mai, visti i continui omaggi verso la serie. Giorni fa vi abbiamo mostrato un bellissimo artwork in cui Goku riabbraccia suo nonno Gohan mentre in quest'altro disegno un'artista ci ha mostrato una visone inedita di Goku vs Broly. Tutte testimonianze del grandissimo affetto che Toriyama ha saputo guadagnarsi e non certo poca cosa.