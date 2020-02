Un sensuale cosplay di Yukako è pronto a rapire i fan di Jojo con i suoi capelli

Nella tranquilla cittadina di Morio-Cho di cose strane ne sono accadute. Da quando arrivò Jotaro Kujo alla ricerca del figlio illegittimo di Joseph Joestar si sono susseguiti una serie di eventi che furono raccontati durante Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable. Oltre le brevi presenze di Jotaro, furono introdotti personaggi nuovi.

Nel manga del 1992, poi ripreso anche recentemente in un anime di David Production, spicca indubbiamente Josuke Higashikata, protagonista di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable. Non è però l'unico individuo nuovo che ha colpito nel tempo il cuore dei fan.

Yukako era una ragazza bella ma assolutamente inquietante: una volta sviluppato lo stand, la ragazza fece di tutto per conquistare Koichi Hirose, amico di Josuke. Arrivò anche a rapirlo e a costringerlo a letali indovinelli, ma dopo la sconfitta iniziò a percorrere un cammino verso la redenzione.

La bellezza della ragazza di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable brilla anche nel cosplay di Pypr.Pypr, che potete vedere in calce. La divisa alla marinaretta in stile anni '90 calza perfettamente sul corpo della cosplayer che mette in risalto il suo fascino ma anche i capelli. Siete pronti a farvi legare dalla ragazza?

In attesa di Stone Ocean, Netflix ha aggiunto al suo catalogo le prime due stagioni di Le Bizzarre Avventure di Jojo.