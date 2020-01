La sensuale LadyDevimon di Digimon prende vita in un incredibile cosplay

Quello dei Digimon è un franchise che in oltre vent'anni di storia ha saputo avvicinare a sé innumerevoli fan che tra manga, serie anime, film e videogiochi, non ha mai smesso di far parlare, seppur senza riuscire a raggiungere quella fama così estesa che invece l'epopea dei Pokémon ha saputo conquistare.

Esattamente come avvenuto per i mostriciattoli che oramai spopolano in tutto il mondo, anche i Digimon hanno saputo conquistare spettatori e lettori con centinaia e centinai di creature divenute col tempo delle vere icone per i fan, con alcuni personaggi in particolare amati da grandi e piccini. Tra i tanti, uno che ha davvero saputo imprimersi con forza nella mente del pubblico è LadyDevimon, ovvero la versione opposta di Angewomon.

LadyDevimon è una figura apparsa solo occasionalmente all'interno del franchise, tra Digimon Adventure, Digimon Adventure 02 e Digimon Fusion, eppure anche quelle poche volte sono state più che sufficiente per renderla uno dei Digimon più amati e richiesti. Ebbene, nel corso di queste ultime ore la cosplayer @kirapuuh ha condiviso sul suo profilo Twitter uno splendido cosplay dedicato proprio a LadyDevimon, un lavoro il cui risultato finale - visionabile a fondo news - ha saputo conquistare gli apprezzamenti di moltissimi utenti, in particolare grazie a un'attenzione maniacale nella riproduzione del vestiario.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente è stato svelato il futuro arrivo di una nuova serie targata Digimon. Come se ciò non fosse abbastanza, in questi ultimi giorni è stata anche presentata un'incredibile statua a tema Digimon da ben 500€.