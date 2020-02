Un sensuale scontro ha luogo in One-Punch Man capitolo 127.2

One-Punch Man è il lavoro preparato da ONE e poi ridisegnato da Yusuke Murata. In corso online su Tonari no Young Jump, ha introdotto durante gli anni diversi eroi ognuno con le proprie capacità e forze. Tra questi risaltano indubbiamente quelli di classe S, i più potenti e tra cui figura uno dei personaggi più apprezzati, Tatsumaki.

Proprio Tatsumaki è protagonista del capitolo 127.2 di One-Punch Man, riprendendo lo scenario dell'eroina lì da dove si era interrotto alcuni capitoli fa. Dopo aver scovato Psykos diversi metri più in basso, le due psichiche hanno dato vita a una sorta di gara a tiro della fune, utilizzando i poteri psichici per tirarsi a vicenda. Il capitolo si intitola "Demoni combinati!".

Dopo che Psykos passa vicino al carrello dove si trova Saitama, lo scontro tra le due avviene al centro della struttura. Intanto King si imbatte nell'altro bambino preso in ostaggio dai mostri e, con un colpo di fortuna, allontana un mostro che si era reso invisibile nei paraggi. Mentre il duo si allontana, si scopre anche che Orochi è ancora vivo: il suo cuore sta assorbendo diversi mostri per poter tornare allo stato precedente.

Tatsumaki e Psykos combattono a colpi di attacchi psichici, ma è la prima che sembra prevalere. Mentre King trova un montacarichi per salire dopo un'infinita rampa di scale, lo scontro tra le due donne sembra concluso. Tatsumaki ha imprigionato Psykos che le chiede dove si trovi il bambino in questione. Tuttavia la donna non sa rispondere alla domanda. Tatsumaki viene però distratta da Amai Mask che chiede aiuto per combattere un mostro. L'eroina risponde in modo piuttosto freddo al collega mentre Psykos percepisce l'arrivo di Orochi.

Sfruttando un intervento del mostro abbattuto diversi capitoli fa da Saitama, Psykos si lancia verso il suo cuore per unirsi a lui e creare così un'entità ancora più potente. Che creatura uscirà fuori da questa unione? One-Punch Man tornerà col capitolo 128 tra due settimane.