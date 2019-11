Una sensuale Vinsmoke Reiju conquista il web grazie a un cosplay a tema ONE PIECE

Quella di ONE PIECE è un'epopea che nel corso di questi lunghi anni ci ha permesso di conoscere un cast di personaggi memorabili talmente sterminato e sfaccettato che sarebbe praticamente impossibile non trovare almeno un personaggio più o meno di sfondo capace di far battere il nostro fragile cuore.

In un simile contesto - dove ONE PIECE continua a essere il manga più venduto anche nel 2019 -, non di rado capita quindi di entrato in contatto con alcuni fan desiderosi di mettere in mostra il proprio apprezzamento per l'opera con cosplay e fan-art capaci di lasciare a bocca aperta. Questa volta, però, ad essersi guadagnata l'ammirazione del pubblico troviamo l'utente di Instagram katee_stein, famosa e apprezzata cosplayer che questa volta ha deciso di dedicare il suo ultimo lavoro a Vinsmoke Reiju.

Il risultato finale - come visionabile a fondo news - è a dir poco splendido e mette in mostra una sensuale Reiju vestita di tutto punto. Abiti, gioielli, parrucca, scarpe con tacco a spillo, non manca neanche un velo semitrasparente che contribuisce a dare ancor più carattere al tutto, l'attenzione ai dettagli è stata maniacale e l'immagine ha fatto velocemente il giro del web, con il pubblico che si è mostrato concorde nel definire il cosplay un vero e proprio successo.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione del 92° volume di One Piece.