Sentenced to Be a Hero, annunciato l'anime. Sembra incredibile!

Durante la live stream in occasione del 30° anniversario, l'editore giapponese Dengeki Bunko ha rilasciato una serie di annunci come l'arrivo dell'anime di Sabikui Bisco. Tra gli altri titoli che riceveranno un adattamento animato troviamo Sentenced to Be a Hero: The Prison Records of Penal Hero Unit 9004, light novel di Rocket Shokai.

Serializzata dall'ottobre 2020, nel dicembre del 2022 è stato pubblicato da Kotokawa il 4° tankobon. La storia è ambientata in un mondo alternativo, dove ai peggiori criminali viene inflitta una pena alquanto particolare: diventare supereroi. Dopo aver ricevuto dei poteri incredibili, sono costretti a combattere in prima linea contro l'esercito del Re dei Demoni. In caso di morte, vengono rianimati per continuare la guerra. Il loro leader però, condannato per aver ucciso una divinità, incontra una dea e il patto che i due stringono potrebbe cambiare la situazione.

Non abbiamo ancora informazioni sulla data di rilascio in Giappone e sull'arrivo della serie animata sulle piattaforme streaming occidentali, ma sappiamo che la light novel sarà pubblicata sul suolo americano da Yen Press.

Conoscevate questa serie, seguirete l'anime? Fatecelo sapere con un commento. Inoltre non perdetevi gli altri annunci rilasciati durante la live di Dengeki Bunko come l'arrivo dell'anime di Unnamed Memory.