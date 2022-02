I sentimenti di Uraraka nella fantastica color della pagina di My Hero Academia 341

Nel corso degli anni, facendo ampio uso di Adobe Photoshop, tanti appassionati di manga si sono inventati colorizer. Prendendo le pagine dei vari manga pubblicati in Giappone, i fan utilizzano gli strumenti a loro disposizione per ricolorarle. Considerato l'ammontare di pubblico che ha My Hero Academia, queste versioni colorate sono onnipresenti.

Il volume 33 di My Hero Academia ha portato con sé qualche piccolo rifacimento. Kohei Horikoshi ha colto l'occasione della pubblicazione in versione tankobon per rendere una pagina doppia quella che nella versione settimanale era una pagina singola. Quella pagina è dedicata a Ochako Uraraka, la ragazza che ha colpito con il suo discorso il pubblico della Yuei.

Per omaggiare il coraggio della ragazza e l'esternazione dei suoi sentimenti da eroina, Val ha deciso di cimentarsi nel recoloring di Ochako Uraraka dal volume 33 di My Hero Academia. Val ha scelto di usare i colori ufficiali del manga, dando alla giovane studentessa della Yuei i toni che ben conosciamo, con il volto stanco ma non domo in una notte piovosa e stressante. La dichiarazione di Uraraka così assume tutt'altro fascino, preferite la versione a colori oppure quella in bianco e nero originale di Horikoshi?

Non ci sono solo gli eroi: anche la villain Toga ha la sua versione a colori tutta insanguinata.