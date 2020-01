Il sequel di Made in Abyss è ufficiale, ecco il teaser trailer

Lasciando a bocca aperta la critica e il pubblico nipponico, Made in Abyss: Down of the Deep Soul ha fatto il suo debutto annientando qualsiasi aspettativa. Basta girovagare in rete tra le community dell'opera per leggere commenti entusiasti in merito alla meravigliosa realizzazione dell'ultima pellicola.

Lo avevamo annunciato ieri, dopo che un fan aveva condiviso in rete la propria esperienza al cinema, ma il sequel di Made in Abyss si farà. Al termine della proiezione cinematografica, infatti, lo studio Kinema Citrus ha voluto colpire il cuore dei fan accorsi in sala, promettendo al termine del lungometraggio un futuro al franchise tramite la scritta "To Be Continued", proprio a conclusione dei titoli di coda.

Dopo la clamorosa rivelazione, il sito ufficiale ha pubblicato in rete un teaser promozionale del sequel, lo stesso che potete ammirare in cima alla notizia. Inoltre, dalla stessa clip è possibile ammirare una visual inedita che raffigura i tre piccoli protagonisti intenti a proseguire la loro ricerca nelle profondità dell'Abisso.

A tal proposito, non è ancora stato confermato il format che caratterizzerà il nuovo seguito animato, né se prenderà le veci di una pellicola cinematografica né se si tratti di una serie televisiva. Ad ogni modo, vi invitiamo a restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi alcun dettaglio in merito al futuro di Made in Abyss. E voi, invece, siete contenti di questo annuncio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.