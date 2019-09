Il sequel di Princess Principal si mostra in un primo teaser trailer

L'account Twitter ufficiale dedicato a Princess Principal, media franchise composto da una serie anime rilascata in Giappone nel 2017 e da un videogioco per smartphone, ha pubblicato un teaser trailer per presentare il primo di 6 film animata che fungeranno da sequel della serie anime.

L'occasione è inoltre stata sfruttata per pubblicare una key visual dedicata all'opera e per svelare varie informazioni, a partire dal cast di doppiaggio, il quale comprendere:

Aoi Koga nei panni di Ange

Akira Sekine nei panni di Princess

Yō Taichi nei panni di Dorothy

Akari Kageyama nei panni di Beatrice

Nozomi Furuki nei panni di Chise

Ayaka Imamura, doppiatrice di Ange nella serie anime originale, si è dovuta ritirare nel giugno 2018 a causa del suo peggioramento di salute. L'agenzia di Imamura With Line ha quindi collaborato con il comitato di produzione e lo staff al lavoro sul film, il tutto al fine ultimo d'indire nuove audizioni per il ruolo di Ange.

Secondo quanto annunciato, Masaki Tachibana (Barakamon, .hack//Quantum), dopo aver lavorato alla serie originale, tornerà per questa pellicola in qualità di director, il tutto affiancato da Actas. Tuttavia, i crediti del film non sembrerebbero elencare lo Studio 3Hz, il quale aveva lavorato alla produzione originale insieme ad Actas. Inoltre, Noboru Kimura (Gundam Build Divers, Solty Rei) è stato posto come supervisore e scrittore della sceneggiatura al posto di Ichiro Okouchi (Code Geass: Lelouch of the Rebellion, Kabaneri of the Iron Fortress), occupatosi dell'anime. Kouhaku Kuroboshi (Kino's Journey, Sky Girls) è invece ancora accreditato per il character desig originale e Yukie Akiya (Celestial Method, Code: Breaker) sta lavorando al processo d'animazione. Kimitake Nishio (Moetan, ToHeart2) è invece accreditato come unico direttore principale dell'animazione. Tra gli altri membri dello staff figurano

Concept artist - Munashichi

Mechanical designer - Fumihiro Katagai

Researcher - Seiichi Shirato

Setting design collaborator - Rasenjin Hayami

Prop designer - Ryou Akizuki

Art director - Miho Sugiura

Art designers - Morihito Ohara e Yuuho Taniuchi

Color key artist - Yuko Tsumori

HOA (Head of 3D Animation) - Tri-Slash

Graphic artist - Hirofumi Araki

Compositing director of photography - Yu Wakabayashi

Editor - Gō Sadamatsu

Secondo quanto ufficialmente dichiarato dai membri dello staff al lavoro, il progetto cinematografico sarà composto da sei diverse pellicole e si concretizzerà in una produzione completamente nuova (al contrario di una raccolta dei vari episodi, come inizialmente ipotizzato da alcuni) che andrà a raccontare una storia completamente inedita identificabile come un vero e proprio sequel successivo all'ultimo episodio dell'anime. Il primo film è stato originariamente previsto per quest'anno, ma lo staff ha fatto sapere che la data d'uscita in Giappone è stata posticipata al 10 aprile 2020. Qui di seguito potete leggere l'incipit narrativo dell'opera:

"Alla fine del 19° secolo, a Londra, il Regno di Albion è stato diviso in due parti da est e ovest da un muro gigante. Cinque ragazze frequentano la Queen's Mayfaire, una prestigiosa scuola vestendo i panni di normali ragazze delle superiori, agendo in realtà come spie. Travestimenti, ricognizioni, infiltrazioni, inseguimenti in macchina... ogni ragazza userà le proprie abilità speciali per avere la meglio in questo mondo oscuro."