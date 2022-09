Seraph of the End da record: ecco i numeri del manga dark fantasy di Takaya Kagami

Seraph of the End ha raggiunto il suo climax, ma in attesa del gran finale l'opera tocca un traguardo riservato solamente ai migliori. L'opera dark fantasy scritta da Takaya Kagami e illustrata da Yamato Yamamoto festeggia le quindici milioni di copie in circolazione.

Seraph of the End è arrivato dove solamente i più grandi riescono. Includendo alla cifra anche tutte le light novel uscite, la saga di Takaya Kagami ha raggiunto le 15 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo. In questa statistica è compresa anche l'Italia: Seraph of the End è stato pubblicato da Planet Manga.

Il manga dark fantasy ha esordito sula rivista Jump Square di Shueisha nel settembre del 2012 e ha ispirato due romanzi nel 2013 e 2015., oltre che un adattamento anime prodotto da WIT Studio. L'opera, che ha convinto pubblico e critica, può ora festeggiare un importante traguardo.

Seraph of the End è ambientato in un mondo distopico dove, nel 2012, un epidemia ha decimato la popolazione umana. Solamente i più piccoli sono sopravvissuti. Questi sono tuttavia minacciati dai vampiri e altri mostri dell'antichità che in breve prendono il controllo della Terra. Quattro anni dopo l'ascesa delle creature oscure, Yuichiro e Mikaela sognano di fuggire insieme ai compagni dell'orfanotrofio in cui vivono.