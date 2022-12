Seraph of the End riceverà un nuovo anime? Il leak che fa sperare i fan

Seraph of the End rientra tra quelle serie che tanto sono state apprezzate in rete ma la cui programmazione si è interrotta subito dopo la prima stagione dell'anime. Da allora l'adattamento televisivo non ha più fatto parlare di sé, tuttavia le cose potrebbero cambiare molto presto.

Il manga scritto da Takaya Kagami e illustrato da Yamato Yamamoto, per rientrare tra i progetti di serializzazione mensile, gode di un successo straordinario con oltre 15 milioni di copie in circolazione. Gli ottimi risultati in termini di vendite, infatti, sembrano preannunciare un impulso per una nuova produzione animata nel prossimo futuro, complice anche il climax sempre più imminente per Seraph of the End.

A tal proposito, la scorsa settimana l'insider Spy, un volto noto nel settore, aveva ripreso a cinguettare il franchise per poi ricondividere ancora una volta, nelle scorse ore, una stessa immagine legata alla saga. Nell'ultimo capitolo è iniziato l'arco narrativo finale che condurrà i nostri eroi al finale, tuttavia questa saga conclusiva potrebbe introdurre anche un inedito progetto animato, magari una seconda stagione. In ogni caso, è ancora presto per tirare le somme e vi suggeriamo di prendere queste indiscrezioni con le dovute precauzioni ma vi consigliamo di continuare a seguirci per non perdervi alcuna novità sull'argomento.

E voi, invece, da quanto tempo aspettate un nuovo anime di Seraph of the End? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.