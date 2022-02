Seraph of the End: La storia si avvicina al suo climax

Mentre è stato già annunciato uno spin off di Seraph of the End, l'autore del manga e dell'anime omonimo ha fatto sapere ai numerosi appassionati che la storia di Yuichiro Hyakuya ha quasi raggiunto il suo climax.

Il messaggio, condiviso su Twitter dall'account @MangaMoguraRE, è stato pubblicato dopo il volume 26 ed è stato scritto da Yamato Yamamoto, autore dei disegni di Seraph of the End e rivela che la storia dei protagonisti del manga sta raggiungendo il suo climax, anche se ancora non sappiamo dopo quanti capitoli si concluderà definitivamente. Per chi non conoscesse l'opera, il manga ci racconta la storia di Yuichiro Hyakuya, giovane ragazzo che entra a far parte dell'esercito demoniaco imperiale giapponese per uccidere tutti i vampiri. I vampiri infatti sono comparsi sulla Terra dopo che un virus ha quasi annientato l'umanità, lasciando in vita solo dei bambini. Wit Studio ha anche prodotto un adattamento animato di Seraph of the End, disponibile in Italia su Netflix e su VVVVID.

Cosa ne pensate dell'annuncio fatto da Yamato Yamamoto? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, inoltre vi segnaliamo che sono stati scritti una serie di romanzi dedicati a Seraph of the End, che fungono da prequel della storia del manga.