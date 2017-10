Seraph of the End: Takaya Kagami scriverà una seconda serie di romanzi prequel

Attraverso il blog dell’editore nipponico, è stata recentemente annunciata l’imminente uscita di una seconda serie di romanzi per, l’opera vampiresca ideata del sensei

Intitolato “Owari no Seraph: Ichinose Guren, 19-sai no Sekai Resurrection” (traducibile con “Seraph of the End: Guren Ichinose: Resurrezione del Mondo a 19 anni”), il primo volume della nuova serie di light novel esordirà in Giappone già nel mese di dicembre. L’opera porterà ancora una volta la firma di Takaya Kagami, mentre i disegni saranno stavolta curati da Yō Asami (Maoyuu Maou Yuusha, Hexyz Force: Tokoyami no Daichi).



In precedenza, il sensei Kagami aveva già scritto la serie di romanzi intitolata “Seraph of the End: Guren Ichinose: Catastrofe a 16 anni”, un progetto ancora in corso e giunto al settimo volume nel dicembre del 2016. Dall’opera, lo scorso giugno, è stato inoltre tratto un manga disegnato da Asahi. Sfortunatamente entrambi i progetti sono ancora inediti in Italia.



Scritto da Takaya Kagami e disegnato da Yamato Yamamoto, la seralizzazione di “Owari no Seraph” (nome originale) ha avuto inizio nel 2012, e attualmente la serie si compone di 14 tankobon. Conosciuto nel nostro paese come “Seraph of the End”, il manga è edito in Italia da Planeta Manga, che ne ha recentemente pubblicato il 12° volumetto. Dall'opera sono state infine tratte due trasposizioni animate, entrambe disponibili con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming VVVVID.it.