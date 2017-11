Sergio Bonelli annuncia la nuova etichetta 'Adult' e una serie su Dragonero!

Nell'ambito della conferenza tenutasi quest'oggi presso la fiera Lucca Comics and Games 2017 , casa editrice che ha dato i natali a serie come, ha annunciato la sua nuova etichetta 'Adult'.

La casa editrice milanese, uscita ormai dai festeggiamenti del 30° anniversario di Dylan Dog, si prepara ad entrare in quelli per il suo personaggio simbolo, Tex Willer, che il prossimo anno festeggierà 70 anni di serializzazione. La SBE non ha tuttavia voluto sbottonarsi sulla questione, rivelando solo che sarà tutto adeguato a questo importante traguardo.



Così facendo si è passati all'annuncio più grande che ci si potesse aspettare. La Bonelli affiancherà alla nuova linea Young - che comincerà ufficialmente il prossimo gennaio e sarà composta per ora da titoli come Creepy Past e 4Hoods - una nuova etichetta Adult dal nome Audace. Molti di voi avranno sicurametne riconosciuto questo particolare nome, dato che la SBE, fondata negli anni '40, nei primi anni di vita portava proprio questo nominativo.



La nuova etichetta avrà titoli più adulti, sia nelle tematiche che nei contenuti legati al disegno, e uno dei primi titoli che pubblicherà, a data da destinarsi, sarà Senzanima, nuova serie di cui il cartonato del futuro numero zero è uscito proprio in questi giorni di fiera.



Dulcis in fundo, la SBE, in collaborazione con Rai, ha annunciato Dragonero: the animated series. Attualmente la serie è ancora in fase di lavorazione e la produzione sta cercando distributori esteri per poter portare Dragonero al di fuori dei confini italiani. La serie animata avrà una base più Young, con personaggi più giovani (come lo stesso Dragonero) e tematiche più leggere, senza però perdere nulla della serie regolare da cui è tratta.



La SBE guarda al futuro senza mai dimenticare il passato e soprattutto i suoi fan.