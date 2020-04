La serie animata Angel Beats! festeggia il suo decimo anniversario

Era il lontano 2 aprile 2010, giorno in cui l'epopea di Angel Beast! fece il suo debutto ufficiale, serie animata prodotta in collaborazione tra Aniplex e P.A. Works che sotto la direzione di Seiji Kishi seppe velocemente conquistare innumerevoli spettatori sparsi in ogni angolo del mondo.

Ebbene, giunti ora al decimo anniversario da quando la produzione è arrivata sui nostri schermi, il director della serie Seiji Kishi, la cantante LiSA e Ayato Naoi - doppiatore di Megumi Ogata - hanno voluto condividere su Twitter alcuni commenti di ringraziamento ai fan. Andando più nel dettaglio, Kishi ha affermato:

"Sono passati 10 anni da quando è uscito Angel Beats!, il tempo vola. Ci sono molti giovani che si sono avvicinati a quest'industria dopo aver scoperto la nostra opera. Per quanto mi renda felice, la cosa mi fa sentire un po' vecchio... RIP. Ci sono stati molti registi che hanno lavorato agli episodi di Angel Beats! e che successivamente si sono occupati di molte altre opere, quindi mi sento come se Angel Beast! rappresentasse molte serie uscite nel tempo. Sono felice di sapere che sia rimasto nei cuori di tutti voi!"

LiSA, invece, ha scritto sul suo profilo il seguente messaggio:

"Angel Beats! ha rappresentato il mio inizio nell'industria animata. Ho assaggiato il mondo degli anime attraverso Jun Maeda, il team di produzione e l'amore di tutti i fan. Sono stata in grado di cantare innumerevoli canzone a squarciagola. Anche adesso, 10 anni dopo, Angel Beasts! è il mio più grande tesoro. Congratulazioni per il suo decimo anniversario."

Infine, Megumi Ogata ha tweettato:

"Congratulazioni ad Angel Beats! per il suo decimo anniversario! Non riesco a credere che sia già passato così tanto tempo... mi è sempre piaciuta l'energia di questo anime. Anche adesso il solo pensarci riesce a darmi energia. Attraverso questo anime ho incontrato molte persone a cui sono legato tutt'oggi. Sono grato al regista, allo staff, al cast e ovviamente ai fan. Adoro Naoi! Certo, è un idiota, ma lo amerò per sempre! LOL."

Giusto in questi ultimi giorni, inoltre, lo studio che ha lavorato ad Angel Beast! ha fatto sapere di essere al lavoro su un nuovo progetto non ancora annunciato. Recentemente, Star Comics è tornata sotto la luce dei riflettori per un'apprezzata iniziativa pensata per tenere i fan a casa.