La serie animata dei Pokémon sta per essere sospesa?

Molte delle serie animate in procinto di arrivare nel corso di questa primavera sono state posposte a causa del Coronavirus, e la stessa sorte potrebbe presto toccare anche all'anime dei Pokémon, come suggerisce l'ultimo tweet della doppiatrice di Ash Ketchum.

La doppiatrice Rica Matsumoto, infatti, ha dichiarato di non aver in programma registrazioni vocali per il futuro, e di conseguenza si prenderà del tempo libero. Tuttavia, resta da verificare se questo non implichi che esistano già una serie di registrazioni pronte per essere utilizzate negli episodi delle prossime settimane:

"Non ho alcun lavoro da fare, quindi ho deciso di prendermi una lunga vacanza. Non so nemmeno a che ora dovrei svegliarmi o andare a letto. Sono sorpresa da quanto sia incapace a gestire il mio tempo. Ieri stavo guardando dei film, prima di rendermi conto che erano le 6 del mattino. E' come se avessi il jetlag...Devo uscire da questo tunnel".

Nonostante questa preziosa testimonianza, al momento la produzione della serie animata di Pokémon non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale riguardo la sospensione della serie. I prossimi giorni saranno decisivi per capire la decisione di The Pokémon Company in merito alla gestione della sua serie animata di punta.

Come hanno reagito i fan dei mostriciattoli tascabili all'ultima cattura di Ash? Sulle nostre pagine abbiamo redatto una guida per vedere in streaming tutte le serie e i lungometraggi dei Pokémon.