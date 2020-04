La serie animata di Yu-Gi-Oh! compie 20 anni dalla sua prima pubblicazione!

Era il 18 aprile del 20 quando la serie di Yu-Gi-Oh! veniva mandata in onda su TV Tokyo. Il successo che la serie ideata da Kazuki Takahashi avrebbe riscosso era inconcepibile. In un breve periodo infatti venne tradotta in molte lingue e trasmessa in circa 60 paesi, introducendo quindi in tutto il mondo il gioco di carte, ancora molto apprezzato.

Nonostante Yu-Gi-Oh! aveva già ottenuto una trasposizione animata nel 1998, mai arrivata in Italia e negli Stati Uniti, che seguiva principalmente gli eventi dei primi sette capitoli del manga, solo in seguito all'uscita della serie del 2000 si è diffusa la passione per questo incredibile universo, dove è possibile manipolare delle creature incredibili grazie a delle semplici carte.

È stata la pagina Facebook di Crunchyroll a condividere il video che trovate in fondo alla pagina. Una sequenza estratta direttamente dal primo storico episodio, dove Yugi Muto, dopo aver insegnato ai suoi compagni di classe un misterioso gioco di carte chiamato Duel Monsters, si trasforma nel suo alter-ego e affronta a tale gioco un ragazzo molto arrogante: Seto Kaiba.

Pur essendo il campione del mondo di Duel Monsters, Kaiba viene sconfitto da Yugi che riesce a ricomporre con 5 carte il leggendario Exodia. Le ultime parole pronunciate dal protagonista parlano dell'affetto che bisogna provare per le carte, chiaro riferimento al titolo italiano dell'episodio, "Il cuore delle carte".

Era solo l'inizio di un franchise molto importante sia in ambito anime, che ad oggi conta 10 stagioni e 4 pellicole dedicate, sia per quanto riguarda i giochi di carte collezionabili, essendo al terzo posto come brand più venduto. Parlando della serie originale vi ricordiamo che presto saranno disponibili i Funko Pop di Yu-Gi-Oh!, e che di recente è emersa una censura riguardante il personaggio di Mai Valentine nell'anime.